Swatch (N)-Anlage unter der Lupe 13.02.2026 10:03:58

SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Swatch (N)-Investment gewesen.

Am 13.02.2023 wurde das Swatch (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Swatch (N)-Papier an diesem Tag 58,65 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,705 Swatch (N)-Papiere. Die gehaltenen Swatch (N)-Aktien wären am 12.02.2026 66,53 CHF wert, da der Schlussstand 39,02 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 66,53 CHF, was einer negativen Performance von 33,47 Prozent entspricht.

Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

