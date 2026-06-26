Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Langfristige Performance
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Swatch (N)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,66 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 37,509 Swatch (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 521,01 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 25.06.2026 auf 40,55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,10 Prozent gesteigert.
Swatch (N) wurde am Markt mit 2,10 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Swatch (N)
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