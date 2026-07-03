SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (N)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Swatch (N)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 199,203 Swatch (N)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 709,16 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,91 Prozent verringert.

Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at