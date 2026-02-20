SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (N)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Swatch (N)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 51,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,380 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 742,64 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 19.02.2026 auf 38,32 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 25,74 Prozent.

Der Swatch (N)-Wert an der Börse wurde auf 2,03 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at