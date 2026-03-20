SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Swatch (N)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 20.03.2021 wurden Swatch (N)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 52,55 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 190,295 Swatch (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Swatch (N)-Anteile wären am 19.03.2026 6 215,03 CHF wert, da der Schlussstand 32,66 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,85 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Swatch (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at