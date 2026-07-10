SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Swatch (N)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 59,55 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,679 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 40,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,76 CHF wert. Mit einer Performance von -32,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 2,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at