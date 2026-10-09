SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Swatch (N)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Swatch (N)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Swatch (N)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,65 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,298 Anteilen. Die gehaltenen Swatch (N)-Aktien wären am 08.10.2026 625,80 CHF wert, da der Schlussstand 34,20 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 37,42 Prozent.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 1,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at