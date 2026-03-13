Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Swatch (N)-Performance 13.03.2026 10:03:45

SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swatch (N)-Anteile an diesem Tag bei 59,15 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 16,906 Swatch (N)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 34,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575,49 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 42,45 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Swatch (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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