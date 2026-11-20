Wer vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Swatch (N)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Swatch (N)-Papier bei 45,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,075 Swatch (N)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 814,57 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,54 Prozent eingebüßt.

Swatch (N) wurde am Markt mit 1,89 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at