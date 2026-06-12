SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 158,479 Anteile im Depot. Die gehaltenen Swatch (N)-Papiere wären am 11.06.2026 6 362,92 CHF wert, da der Schlussstand 40,15 CHF betrug. Mit einer Performance von -36,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Swatch (N) eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at