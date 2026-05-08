Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Lukrative Swatch (N)-Anlage?
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08.05.2026 10:03:59
SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (N)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 08.05.2023 wurde die Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swatch (N)-Anteile an diesem Tag bei 55,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,808 Swatch (N)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (N)-Aktie auf 40,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,60 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 27,40 Prozent gleich.
Alle Swatch (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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