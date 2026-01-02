SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren angefallen

Am 02.01.2016 wurden Swatch (N)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 68,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,471 Swatch (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 50,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34,46 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 49,32 Prozent verkleinert.

Am Markt war Swatch (N) jüngst 1,79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at