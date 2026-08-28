SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Swatch (N)-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Swatch (N)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,25 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,164 Swatch (N)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 36,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 771,43 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 22,86 Prozent verkleinert.

Swatch (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,93 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at