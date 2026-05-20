SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swiss Prime Site-Anteile an diesem Tag bei 82,95 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Prime Site-Aktie investiert, befänden sich nun 1,206 Swiss Prime Site-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Prime Site-Aktie auf 130,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,57 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 57,57 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swiss Prime Site einen Börsenwert von 10,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at