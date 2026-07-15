Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Lohnender Swiss Prime Site-Einstieg?
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swiss Prime Site-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,51 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swiss Prime Site-Papier investiert hätte, befänden sich nun 115,599 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Aktien wären am 14.07.2026 15 224,43 CHF wert, da der Schlussstand 131,70 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,24 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Prime Site bezifferte sich zuletzt auf 10,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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