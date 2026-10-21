SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Swiss Prime Site-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Prime Site-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81,95 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Swiss Prime Site-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,203 Swiss Prime Site-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers auf 123,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 503,36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,34 Prozent erhöht.

Swiss Prime Site erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at