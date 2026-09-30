Swiss Prime Site Aktie

Swiss Prime Site für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

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Swiss Prime Site-Anlage im Blick 30.09.2026 10:03:37

SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Prime Site-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,77 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 11,139 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 361,18 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Papiers am 29.09.2026 auf 122,20 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 36,12 Prozent gleich.

Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,92 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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