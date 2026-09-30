Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Swiss Prime Site-Anlage im Blick
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,77 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 11,139 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 361,18 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Papiers am 29.09.2026 auf 122,20 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 36,12 Prozent gleich.
Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,92 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Prime Site AG
Analysen zu Swiss Prime Site AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Prime Site AG
|126,60
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.