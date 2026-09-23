Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Performance im Blick
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 23.09.2023 wurde die Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 84,55 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investierten, hätten nun 1,183 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 126,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,02 Prozent gesteigert.
Swiss Prime Site wurde am Markt mit 10,04 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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