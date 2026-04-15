SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Prime Site-Aktie bei 87,22 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,465 Swiss Prime Site-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Prime Site-Aktie auf 138,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 582,19 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,22 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Swiss Prime Site zuletzt 10,99 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at