SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.06.2021 wurde die Swiss Prime Site-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers betrug an diesem Tag 92,38 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,083 Swiss Prime Site-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,89 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Anteils am 09.06.2026 auf 128,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,89 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Swiss Prime Site betrug jüngst 10,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at