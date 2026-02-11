SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Swiss Prime Site-Papier 80,65 CHF wert. Bei einem Swiss Prime Site-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,399 Swiss Prime Site-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 136,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 690,02 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,00 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Swiss Prime Site eine Marktkapitalisierung von 10,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at