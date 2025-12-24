SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Swiss Prime Site-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swiss Prime Site-Papier an diesem Tag bei 83,93 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Swiss Prime Site-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,915 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 451,20 CHF, da sich der Wert einer Swiss Prime Site-Aktie am 23.12.2025 auf 121,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,12 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Swiss Prime Site einen Börsenwert von 9,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at