SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Prime Site-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 87,66 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Swiss Prime Site-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,141 Swiss Prime Site-Aktien. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Aktien wären am 17.03.2026 160,73 CHF wert, da der Schlussstand 140,90 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 60,73 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Swiss Prime Site belief sich zuletzt auf 11,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at