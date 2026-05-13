Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Rentable Swiss Prime Site-Anlage?
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Prime Site-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Prime Site-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 87,76 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 113,946 Swiss Prime Site-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 869,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +48,70 Prozent.
Der Swiss Prime Site-Wert an der Börse wurde auf 10,48 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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