Swiss Prime Site Aktie

Swiss Prime Site für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

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Rentable Swiss Prime Site-Anlage? 13.05.2026 10:04:04

SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Prime Site-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Prime Site-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 87,76 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 113,946 Swiss Prime Site-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 869,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +48,70 Prozent.

Der Swiss Prime Site-Wert an der Börse wurde auf 10,48 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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