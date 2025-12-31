SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 76,51 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swiss Prime Site-Papier investiert hätte, hätte er nun 130,694 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 16 101,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 123,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,01 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Swiss Prime Site eine Marktkapitalisierung von 9,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at