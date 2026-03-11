SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swiss Prime Site-Papier letztlich bei 78,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 128,123 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 141,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 116,59 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,17 Prozent angezogen.

Swiss Prime Site erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at