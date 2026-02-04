SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2025 wurden Swiss Prime Site-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,960 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Papiere wären am 03.02.2026 126,58 CHF wert, da der Schlussstand 131,90 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 26,58 Prozent.

Der Börsenwert von Swiss Prime Site belief sich zuletzt auf 10,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at