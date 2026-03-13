SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Swiss Prime Site-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Swiss Prime Site am 12.03.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,50 CHF je Aktie beschlossen. Damit wurde das Niveau der Swiss Prime Site-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,45 Prozent nach oben angepasst. Die Gesamtausschüttung lässt sich Swiss Prime Site 276,80 Mio. CHF kosten. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 6,12 Prozent an.

Swiss Prime Site- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das Swiss Prime Site-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 140,00 CHF. Der Swiss Prime Site-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Das Swiss Prime Site-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,84 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 3,49 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Swiss Prime Site-Kurs via SIX SX 32,70 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 35,39 Prozent besser entwickelt als der Swiss Prime Site-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Swiss Prime Site

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 3,56 CHF aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,55 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Swiss Prime Site

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Swiss Prime Site beträgt aktuell 11,223 Mrd. CHF. Das Swiss Prime Site-KGV beläuft sich aktuell auf 25,70. Im Jahr 2025 erzielte Swiss Prime Site einen Umsatz von 553,390 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 4,79 CHF.

Redaktion finanzen.at