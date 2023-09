SPI-Wert Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,81 CHF. Bei einem Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 235,437 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,25 CHF, da sich der Wert einer Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie am 05.09.2023 auf 0,12 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 85,17 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) eine Marktkapitalisierung von 378,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at