SPI-Wert Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) bedeutet

Wer vor Jahren in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,17 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie investiert, befänden sich nun 5 977,644 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 821,33 CHF, da sich der Wert einer Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie am 25.07.2023 auf 0,14 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) belief sich zuletzt auf 422,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at