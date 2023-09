SPI-Wert Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie 0,15 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie investiert hat, hat nun 653,381 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,87 CHF, da sich der Wert eines Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteils am 19.09.2023 auf 0,11 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,13 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) belief sich zuletzt auf 354,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at