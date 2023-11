SPI-Wert Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile 0,19 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie investiert hat, hat nun 51 429,747 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2023 4 623,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,09 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,76 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) betrug jüngst 275,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at