Swisscom Aktie

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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Rentabler Swisscom-Einstieg? 23.09.2026 10:03:49

SPI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Swisscom-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 534,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,873 Swisscom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swisscom-Papiers auf 651,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 219,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom bezifferte sich zuletzt auf 34,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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