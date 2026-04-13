SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swissquote-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.04.2025 wurde das Swissquote-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swissquote-Papier letztlich bei 368,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hat, hat nun 0,271 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 404,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,72 CHF wert. Mit einer Performance von +9,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Swissquote-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at