Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Langfristige Investition
|
13.04.2026 10:03:42
SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingebracht
Am 13.04.2025 wurde das Swissquote-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swissquote-Papier letztlich bei 368,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hat, hat nun 0,271 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 404,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,72 CHF wert. Mit einer Performance von +9,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Swissquote-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
13.04.26
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.04.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swissquote von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.03.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Swissquote AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swissquote AG (N)
|465,80
|0,39%