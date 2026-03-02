SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Swissquote eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Swissquote-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swissquote-Anteile bei 104,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,956 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 393,69 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 27.02.2026 auf 411,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 293,69 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Swissquote belief sich zuletzt auf 6,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at