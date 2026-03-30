Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Performance unter der Lupe
|
30.03.2026 10:03:40
SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 30.03.2021 wurde die Swissquote-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Swissquote-Aktie an diesem Tag 121,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swissquote-Aktie investierten, hätten nun 8,264 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 383,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 3 166,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 216,69 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Swissquote bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
10:03
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swissquote von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.03.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
02.03.26
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Swissquote AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swissquote AG (N)
|415,80
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.