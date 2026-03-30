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Swissquote Aktie

Swissquote für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

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Performance unter der Lupe 30.03.2026 10:03:40

SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swissquote-Aktien gewesen.

Am 30.03.2021 wurde die Swissquote-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Swissquote-Aktie an diesem Tag 121,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swissquote-Aktie investierten, hätten nun 8,264 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 383,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 3 166,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 216,69 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Swissquote bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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