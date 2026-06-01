SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swissquote-Aktie gebracht.

Die Swissquote-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Swissquote-Papier bei 24,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 41,494 Swissquote-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 522,82 CHF, da sich der Wert einer Swissquote-Aktie am 27.05.2026 auf 398,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 552,28 Prozent.

Der Swissquote-Wert an der Börse wurde auf 6,17 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at