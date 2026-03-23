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Swissquote Aktie

Swissquote für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

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Swissquote-Anlage unter der Lupe 23.03.2026 10:04:34

SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swissquote von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swissquote-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Swissquote-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Swissquote-Aktie an diesem Tag bei 179,30 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,558 Swissquote-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swissquote-Papiers auf 380,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,94 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 111,94 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Swissquote eine Marktkapitalisierung von 5,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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