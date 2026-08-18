Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Rentabler Tecan (N)-Einstieg?
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tecan (N)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 162,30 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,616 Tecan (N)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 118,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 192,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 18,30 Prozent.
Am Markt war Tecan (N) jüngst 2,49 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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