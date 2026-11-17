So viel hätten Anleger mit einem frühen Tecan (N)-Investment verdienen können.

Am 17.11.2025 wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Tecan (N)-Anteile an diesem Tag bei 138,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 7,215 Tecan (N)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 795,09 CHF, da sich der Wert einer Tecan (N)-Aktie am 16.11.2026 auf 248,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 79,51 Prozent.

Tecan (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at