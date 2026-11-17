Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Anlage
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingebracht
Am 17.11.2025 wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Tecan (N)-Anteile an diesem Tag bei 138,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 7,215 Tecan (N)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 795,09 CHF, da sich der Wert einer Tecan (N)-Aktie am 16.11.2026 auf 248,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 79,51 Prozent.
Tecan (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
10:03
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.11.26
|SIX-Handel: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI aktuell: SPI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|GNW-News: Update zum 3. Quartal 2026: Tecan meldet beschleunigtes Umsatzwachstum im 3. Quartal und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 an (dpa-AFX)
|
03.11.26
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.10.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Tecan (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tecan (N)
|259,20
|-2,48%