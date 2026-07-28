Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Tecan (N)-Anlage? 28.07.2026 10:03:44

SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Tecan (N)-Papier an diesem Tag bei 166,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,602 Tecan (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 179,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,89 CHF wert. Damit wäre die Investition 7,89 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Tecan (N) belief sich jüngst auf 2,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tecan (N)

mehr Nachrichten