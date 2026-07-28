Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Lohnende Tecan (N)-Anlage?
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Tecan (N)-Papier an diesem Tag bei 166,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,602 Tecan (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 179,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,89 CHF wert. Damit wäre die Investition 7,89 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Tecan (N) belief sich jüngst auf 2,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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