Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Performance im Blick
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20.10.2026 10:03:36
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 145,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,686 Tecan (N)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 235,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,45 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 161,45 CHF, was einer positiven Performance von 61,45 Prozent entspricht.
Alle Tecan (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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