SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Tecan (N) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tecan (N)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 140,10 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 71,378 Tecan (N)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Tecan (N)-Papiers auf 135,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 664,53 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 664,53 CHF, was einer negativen Performance von 3,35 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at