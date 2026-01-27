Tecan Aktie

Langfristige Performance 27.01.2026 10:03:57

SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Tecan (N) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Tecan (N)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Tecan (N)-Papiers betrug an diesem Tag 441,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 2,266 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 319,66 CHF, da sich der Wert einer Tecan (N)-Aktie am 26.01.2026 auf 141,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,03 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Tecan (N) einen Börsenwert von 1,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

