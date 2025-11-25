SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 416,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,015 Tecan (N)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 290,11 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 24.11.2025 auf 137,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 67,10 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) belief sich zuletzt auf 1,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at