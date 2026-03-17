Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Performance im Blick
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 388,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investierten, hätten nun 25,747 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 3 022,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 117,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,77 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
12:27
|Dienstagshandel in Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07:05
|GNW-News: Tecan und NVIDIA gehen Partnerschaft zur Entwicklung datengetriebener Labore ein (dpa-AFX)
|
16.03.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16.03.26
|GNW-News: Tecan präsentiert Ergebnisse 2025 und stellt Programm zur Rückkehr zu profitablem Wachstum vor (dpa-AFX)
|
10.03.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)