Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Performance im Blick 17.03.2026 10:03:59

SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Tecan (N) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 388,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investierten, hätten nun 25,747 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 3 022,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 117,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,77 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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