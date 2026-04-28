Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Lukrativer Tecan (N)-Einstieg?
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 136,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,314 Tecan (N)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tecan (N)-Aktie auf 119,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 731,67 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,68 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Tecan (N) belief sich zuletzt auf 1,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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