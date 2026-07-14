Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Anlage
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14.07.2026 10:03:55
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Tecan (N)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 473,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,113 Tecan (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 386,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 183,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,33 Prozent eingebüßt.
Tecan (N) war somit zuletzt am Markt 2,29 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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