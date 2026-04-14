SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tecan (N)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Tecan (N)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 401,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,249 Tecan (N)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33,51 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 13.04.2026 auf 134,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 66,49 Prozent weniger wert.

Der Tecan (N)-Wert an der Börse wurde auf 1,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at