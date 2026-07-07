SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tecan (N)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 07.07.2023 wurde das Tecan (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Tecan (N)-Aktie bei 338,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Tecan (N)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,296 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,01 CHF, da sich der Wert einer Tecan (N)-Aktie am 06.07.2026 auf 175,90 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 47,99 Prozent gleich.

Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at